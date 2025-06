Zuversicht in New York: NASDAQ 100 schlussendlich freundlich

Kursverlauf

Zum Handelsschluss zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Am Mittwoch bewegte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 0,21 Prozent höher bei 22.237,74 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,402 Prozent fester bei 22.279,69 Punkten, nach 22.190,52 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 22.175,08 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 22.329,23 Punkten lag.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der NASDAQ 100 bereits um 2,80 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 20.915,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.03.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 20.287,83 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 25.06.2024, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 19.701,13 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 6,02 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 22.329,23 Punkten. Bei 16.542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit NVIDIA (+ 4,33 Prozent auf 154,31 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3,59 Prozent auf 143,40 USD), Microstrategy (+ 3,09 Prozent auf 388,67 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 2,34 Prozent auf 170,68 USD) und Alphabet C (ex Google) (+ 2,24 Prozent auf 171,49 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Paychex (-9,40 Prozent auf 137,94 USD), Automatic Data Processing (-4,24 Prozent auf 298,19 USD), Tesla (-3,79 Prozent auf 327,55 USD), DexCom (-3,30 Prozent auf 84,68 USD) und AppLovin A (-3,06 Prozent auf 338,80 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 72.109.791 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,111 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

In diesem Jahr präsentiert die JDcom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,15 Prozent bei der The Kraft Heinz Company-Aktie an.

