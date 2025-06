Freundlicher Handel: NASDAQ Composite zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

NASDAQ-Handel im Fokus

Der NASDAQ Composite gewann letztendlich an Wert.

Zum Handelsende stand im NASDAQ-Handel ein Plus von 0,31 Prozent auf 19.973,55 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,509 Prozent auf 20.013,95 Punkte an der Kurstafel, nach 19.912,53 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 19.918,08 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 20.052,78 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ Composite bereits um 2,81 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, bei 18.737,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.03.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 18.271,86 Punkten auf. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 25.06.2024, bei 17.717,65 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 3,59 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 20.118,61 Punkten. Bei 14.784,03 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Elron Electronic Industries (+ 19,08 Prozent auf 1,54 USD), Sangamo Therapeutics (+ 13,27 Prozent auf 0,58 USD), BlackBerry (+ 12,47 Prozent auf 4,87 USD), Scientific Games (+ 10,09 Prozent auf 94,48 USD) und AXT (+ 5,45 Prozent auf 2,13 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Paychex (-9,40 Prozent auf 137,94 USD), Comtech Telecommunications (-6,90 Prozent auf 2,43 USD), Geospace Technologies (-6,82 Prozent auf 15,70 USD), Harvard Bioscience (-6,74 Prozent auf 0,49 USD) und Microvision (-6,19 Prozent auf 1,06 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 72.109.791 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,111 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Die Integra LifeSciences-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,96 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

