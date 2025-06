Börsianer warten auf Impulse: S&P 500 schlussendlich kaum bewegt

Index-Bewegung

Am Mittwoch agierten die Anleger in New York vorsichtiger.

Schlussendlich ging der S&P 500 nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 6.092,16 Punkten aus dem Handel. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 46,788 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,181 Prozent auf 6.103,20 Punkte an der Kurstafel, nach 6.092,18 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 6.080,09 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6.108,51 Punkten.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 2,05 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, bei 5.802,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.03.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5.776,65 Punkten. Der S&P 500 wurde vor einem Jahr, am 25.06.2024, mit 5.469,30 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 3,81 Prozent zu Buche. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.147,43 Punkten. Bei 4.835,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Super Micro Computer (+ 8,80 Prozent auf 46,61 USD), Northern Trust (+ 4,76 Prozent auf 123,80 USD), NVIDIA (+ 4,33 Prozent auf 154,31 USD), Bio-Techne (+ 3,78 Prozent auf 51,89 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3,59 Prozent auf 143,40 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen hingegen Paychex (-9,40 Prozent auf 137,94 USD), Equinix (-9,07 Prozent auf 824,31 USD), Boston Properties (-5,26 Prozent auf 66,64 USD), Paycom Software (-5,22 Prozent auf 222,79 USD) und General Mills (-5,11 Prozent auf 50,68 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 72.109.791 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im S&P 500 mit 3,111 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus

Die SVB Financial Group-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

