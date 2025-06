US-Wirtschaft schrumpft stärker als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Wirtschaft ist schwächer in das Jahr gestartet als bisher bekannt. Im ersten Quartal sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um annualisiert 0,5 Prozent, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington nach einer weiteren Schätzung mitteilte. In einer vorangegangenen Erhebung war nur ein Rückgang um 0,2 Prozent ermittelt worden. Volkswirte hatten im Schnitt eine Bestätigung erwartet. Im vierten Quartal hatte die größte Volkswirtschaft der Welt noch um 2,4 Prozent zugelegt.

Wer­bung Wer­bung

Die aggressive Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump spiegelt sich in den Daten nur teilweise wider. Trump hatte erst Anfang April seine Zölle gegenüber fast allen Ländern dieser Welt angekündigt. Für China und die Europäische Union wurden sie vorübergehend teilweise zurückgenommen. Mit Großbritannien haben die USA mittlerweile ein Handelsabkommen abgeschlossen.

In den USA werde Daten zum Wirtschaftswachstum annualisiert angegeben, also auf das Jahr hochgerechnet. Sie geben an, wie stark die Wirtschaft wachsen würde, wenn das Tempo ein Jahr lang anhielte. In Europa wird auf diese Methode verzichtet, weshalb die Zahlen nicht direkt miteinander vergleichbar sind. Um auf eine mit Europa vergleichbare Wachstumsrate zu kommen, müsste man die US-Rate durch vier teilen./jkr/la/mis