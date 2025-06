Nikkei 225-Wert Fuji Electric-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Fuji Electric-Anleger freuen

Fuji Electric-Dividendenzahlung

Wie der Dividendenkalender zeigt, zahlt Fuji Electric Anlegern eine Dividende.

Für das Jahr 2025 wurde im Zuge der Hauptversammlung von Nikkei 225-Titel Fuji Electric am 25.06.2025 eine Dividende in Höhe von 160,00 JPY beschlossen. Damit wurde die Fuji Electric-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 18,52 Prozent aufgebessert. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von Fuji Electric beträgt 21,42 Mrd. JPY. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 25,00 Prozent an.

Fuji Electric-Dividendenrendite

Via TSE beendete der Fuji Electric-Anteilsschein den Tag der Hauptversammlung bei 6.415,00 JPY. Am heutigen Donnerstag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf den Fuji Electric-Anteilsschein. Der Ex-Dividende-Handel kann den Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Anteilseigner. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Fuji Electric-Anteilsscheins 2,54 Prozent. Die Dividendenrendite zog im Vorjahresvergleich somit an, denn damals betrug sie noch 1,32 Prozent.

Gegenüberstellung von tatsächlicher Rendite und Aktienkurs

Im Zeitraum von 1 Jahr sank der Kurs von Fuji Electric via TSE um 28,94 Prozent. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an einer Performance von -28,91 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Aktie Fuji Electric

Folglich würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen stabil bleiben. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 2,49 Prozent fallen.

Basisdaten von Dividenden-Titel Fuji Electric

Die Börsenbewertung des Nikkei 225-Unternehmens Fuji Electric beträgt aktuell 938,833 Mrd. JPY. Fuji Electric verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,80. 2025 setzte Fuji Electric 1,123 Bio. JPY um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 642,69 JPY.

