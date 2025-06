SDAX-Titel MLP SE-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet MLP SE Anlegern eine Freude

Top-Dividende

MLP SE-Investoren aufpasst: So hoch fällt die MLP SE-Dividendenzahlung aus.

Im Zuge der Hauptversammlung von SDAX-Wert MLP SE am 25.06.2025 wurde eine Dividende für das Jahr 2024 in Höhe von 0,36 EUR je Aktie vereinbart. Damit wurde die MLP SE-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 20,00 Prozent vergrößert. MLP SE zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 32,79 Mio. EUR. Damit wurde die MLP SE-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 0,030 Prozent gesenkt.

MLP SE-Ausschüttungsrendite

Am Tag der Hauptversammlung schloss die MLP SE-Aktie via XETRA bei einem Wert von 8,53 EUR. Die MLP SE-Aktie wird am heutigen Donnerstag mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Dividendenabschlag kann einen optisch negativen Einfluss auf den Aktienkurs haben. Die Auszahlung der Dividende an die MLP SE-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Der MLP SE-Titel verzeichnet für das Jahr 2024 eine Dividendenrendite von 5,87 Prozent. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividendenrendite noch 5,42 Prozent betrug.

Aktienkursentwicklung verglichen mit tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Kurs von MLP SE via XETRA 47,83 Prozent verteuert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 344,71 Prozent besser entwickelt als der MLP SE-Kurs.

Dividendenauszahlungen in der Vergleichsgruppe

Im Vergleich mit der Peergroup (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, Allianz) erweist sich MLP SE 2024 als nicht so gut wie die Konkurrenz. Auch was die Dividendenrendite angeht, übertrifft das MLP SE-Papier die Konkurrenz. Mit einer Dividende in Höhe von 20,00 EUR stellt Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Peergroup-Vergleich die beste Dividenden-Aktie dar, während MLP SE bei der Dividendenrendite mit 5,87 Prozent besser abschneidet.

MLP SE-Dividendenausblick

Für das Jahr 2025 erwarten Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 0,39 EUR. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 4,75 Prozent sinken.

MLP SE-Fundamentaldaten

Die Börsenbewertung des SDAX-Unternehmens MLP SE steht aktuell bei 984,774 Mio. EUR. MLP SE besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,66. Der Umsatz von MLP SE belief sich in 2024 auf 1,038 Mrd. EUR. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 0,63 EUR.

Redaktion finanzen.net