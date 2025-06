Nikkei 225-Wert Toyobo-Aktie: Dieser Dividendenzahlung blicken Toyobo-Aktionäre entgegen

Dividenden-Entscheid

Toyobo-Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Toyobo-Ausschüttung aus.

Im Zuge der Hauptversammlung von Nikkei 225-Papier Toyobo am 25.06.2025 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 40,00 JPY je Aktie beschlossen. Es gab somit, wie die Dividendenhistorie zeigt, keine Veränderung der Dividende. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von Toyobo beträgt 3,53 Mrd. JPY. Im Vorjahresvergleich kommt dies einer Verringerung der Toyobo- Gesamtausschüttung um 0,170 Prozent gleich.

Toyobo- Dividendenrendite im Blick

Die Toyobo-Aktie ging am Tag der Hauptversammlung bei 905,00 JPY aus dem TSE-Handel. Das Toyobo-Wertpapier wird am heutigen Donnerstag Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Toyobo-Papier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Auszahlung der Dividende an die Toyobo-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Toyobo verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 4,25 Prozent. Damit zog die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich an, als sie noch 3,55 Prozent betrug.

Aktienkursentwicklung und reale Rendite im Vergleich

Innerhalb von 3 Jahren verringerte sich der Kurs von Toyobo via TSE um 11,53 Prozent. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die reale Rendite gemessen an einer Performance von -10,40 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Toyobo

Somit würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen auf demselben Stand bleiben. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 4,42 Prozent anziehen.

Toyobo-Fundamentaldaten

Toyobo ist ein Nikkei 225-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 79,527 Mrd. JPY. Toyobo verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 41,46. 2025 setzte Toyobo 422,032 Mrd. JPY um und erwirtschaftete ein EPS von 22,73 JPY.

