Rüstungsdeal

Droneshield meldet den größten Deal seiner Firmengeschichte. Die Aktie springt in die Höhe, das Unternehmen spricht von einem strategischen Wendepunkt.

• Droneshield sichert sich Rekordauftrag im Millionenvolumen

• Strategiewechsel im Verteidigungsbereich

• Aktienkurs von Droneshield explodiert



Wer­bung Wer­bung

Größter Deal der Firmengeschichte

Der australische Rüstungstechnologie-Anbieter Droneshield hat sich den bislang größten Einzelauftrag seiner Geschichte gesichert. Über einen staatlich kontrollierten Vertriebspartner bestellte ein europäisches Militär Drohnenabwehrsysteme im Wert von 61,6 Millionen Australischen Dollar (etwa 40,7 Millionen US-Dollar). Das Volumen übertrifft den gesamten Jahresumsatz des Unternehmens von 2024, der bei rund 57,5 Millionen AUD gelegen hatte - ein Meilenstein für den Anbieter von Drohnenabwehrsystemen.

Produktions- und Lagererweiterung hilft

Geliefert werden tragbare Erkennungs- und Abwehrlösungen inklusive Zubehör. Die Auslieferung ist für das dritte Quartal 2025 geplant, wie etwa Space & Defense berichtet. Erst kürzlich habe Droneshield seine Produktion und Lager erweitert, wodurch der Auftrag zeitnah fertiggestellt werden könne. Bei dem neuen Deal handelt es sich um Folgeaufträge - der private europäische Vertriebspartner hatte Droneshield bereits im April 2024 beauftragt. Damals lag das Auftragsvolumen allerdings nur bei rund einer halben Million AUD.

Droneshield sehe darin ein klares Zeichen für den Wechsel europäischer Militärstrategien: weg von punktuellen Pilotprojekten, hin zur breiten Einführung von Drohnenabwehr als Standardlösung, schreibt wallstreetONLINE. "Umfang und Häufigkeit der Bestellungen nehmen zu, da führende Militärkunden von der Hardware-Testphase zu breiteren Markteinführungen übergehen. Droneshield ist gut aufgestellt, um die steigende Nachfrage zu bedienen", zitiert Space & Defense Droneshield-CEO Oleg Vornik.

Wer­bung Wer­bung

Solides operatives Geschäft

Auch operativ laufe es generell gut, gibt Droneshield an. Im ersten Quartal 2025 lag der Umsatz mit 33,5 Millionen AUD um 102 Prozent über dem Vorjahreswert. Insgesamt seien bereits über 94 Millionen AUD Umsatz durch laufende oder vertraglich gesicherte Projekte abgedeckt.

Droneshield-Aktie zündet Kursfeuerwerk

An der Börse kam der Rekordauftrag gut an: Die Aktie legte am Mittwoch in Sydney zeitweise um mehr als 24 Prozent auf 2,225 AUD zu und erreichte damit ein neues Mehrjahreshoch. Zu Börsenschluss stand noch ein Aufschlag von 19,89 Prozent auf 2,14 AUD an der Kurstafel. Seit Beginn des Jahres hat sich der Anteilsschein bereits um mehr als 212 Prozent verteuert.

Redaktion finanzen.net