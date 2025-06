10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX im Plus erwartet

Der DAX zeigt sich in vorbörslichen Indikationen mit moderaten Gewinnen.

2. Börsen in Fernost legen zu

Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchen am Mittwoch Gewinne. In Tokio steigt der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise um 0,31 Prozent auf 38.910,08 Punkte. Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite derweil um 0,46 Prozent fester bei 3.436,27 Zählern. In Hongkong zeigt sich der Hang Seng unterdessen um 0,86 Prozent höher bei 24.384,06 Einheiten.

3. FedEx verzichtet auf Jahresprognose wegen unsicherer Nachfrage

Der Logistik-Konzern FedEx verzichtet wegen der unsicheren globalen Nachfrage zunächst auf einen Gewinnausblick für das laufende Geschäftsjahr 2025/26.

4. EU-Automarkt im Mai mit leichtem Wachstum - Tesla weiter unter Druck

Der Automarkt in der Europäischen Union hat im Mai den zweiten Monat in Folge zugelegt. Der US-Elektroautopionier Tesla musste jedoch einen weiteren heftigen Rückgang hinnehmen

5. BVB-Aktie: Kovac bestätigt Erkrankung von Gittens

Inmitten der Transferspekulationen um BVB-Profi Jamie Gittens hat der englische Flügelspieler auf die Reise mit seinen Mannschaftskollegen zum letzten Gruppenspiel der Club-WM nach Cincinnati verzichtet.

6. STRATEC-Aktie kehrt nach Börsenrückzug von CompuGroup in den SDAX zurück

Dank des Rückzugs des Softwareanbieters CompuGroup von der Börse darf der Diagnosespezialist STRATEC nach kurzer Zeit wieder in den SDAX.

7. US-Angriffe verzögern Irans Atomprogramm wohl nur um wenige Monate

Medienberichten zufolge haben die US-Angriffe im Iran Teherans Atomprogramm nach Einschätzung eines vertraulichen Berichts nur um einige Monate zurückgeworfen.

8. Trotz Waffenruhe: Israel warnt vor Wiederaufnahme des iranischen Atomprogramms

Trotz der Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran sieht die Führung des jüdischen Staates den Kampf gegen den Erzfeind und dessen Verbündete nicht als beendet an.

9. Ölpreise steigen etwas

Die Ölpreise legen etwas zu. So verteuerte sich WTI um 0,42 auf 65,44 Dollar, während Brent um 0,08 auf 67,90 Dollar anzog.

10. Euro gewinnt zum Dollar

Der Euro kostet am Morgen 1,1615 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vortag.