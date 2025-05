TecDAX-Titel Drägerwerk-Aktie: Über diese Dividende können sich Drägerwerk-Aktionäre freuen

Ausschüttung im Blick

Dividendenkalender offenbart: So viel Dividende erhalten Drägerwerk-Anleger.

Bei der Hauptversammlung von TecDAX-Titel Drägerwerk am 09.05.2025 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2024 in Höhe von 2,03 EUR je Aktie beschlossen. Damit wurde die Drägerwerk-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 12,78 Prozent angezogen.

Ausschüttungsrendite im Fokus

Letztlich notierte der Drägerwerk-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 62,00 EUR. Am 12.05.2025 wird der Drägerwerk-Anteilsschein Ex-Dividende gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann sich optisch negativ auf den Aktienkurs auswirken. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anteilseigner ausgezahlt. Für das Jahr 2024 verzeichnet das Drägerwerk-Wertpapier eine Dividendenrendite von 4,37 Prozent. Die Dividendenrendite von Drägerwerk zog im Vorjahresvergleich somit an, denn damals betrug sie noch 3,47 Prozent.

Gegenüberstellung von tatsächlicher Rendite und Kursentwicklung

Im Zeitraum von 5 Jahren ist der Drägerwerk-Kurs via XETRA um 17,88 Prozent gefallen. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite gemessen an einer Performance von -6,04 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Drägerwerk-Aktienkurs.

Dividendenausschüttungen in der Peergroup

Verglichen mit der Peergroup (Fresenius Medical Care (FMC) St, Fresenius SE) schneidet Drägerwerk 2024 als Spitzen-Dividenden-Aktie ab. Neben der höchsten Dividende punktet die Top-Dividenden-Aktie ebenso mit der stärksten Dividendenrendite. Die nächststärkste Dividenden-Aktie in der Peergroup ist Fresenius Medical Care (FMC) St mit einer Dividende in Höhe von 1,44 EUR und einer Dividendenrendite von 3,26 Prozent.

Dividendenausblick von Drägerwerk

Für das Jahr 2025 sehen Analysten von FactSet eine Verringerung der Dividende auf 1,83 EUR voraus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 3,05 Prozent zurückgehen.

Fundamentaldaten von Dividenden-Aktie Drägerwerk

Der Börsenwert des TecDAX-Unternehmens Drägerwerk beläuft sich aktuell auf 1,032 Mrd. EUR. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Drägerwerk beläuft sich aktuell auf 0,00. 2024 setzte Drägerwerk 3,371 Mrd. EUR um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 0,00 EUR.

