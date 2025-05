SMI-Papier Lonza-Aktie: Dieser Dividendenausschüttung blicken Lonza-Aktionäre entgegen

Ausschüttung im Fokus

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Lonza-Anleger über eine Dividendenzahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von SMI-Wert Lonza am 09.05.2025 wurde beschlossen, für das Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,00 CHF zu zahlen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich damit keine Veränderung ergeben. Die Gesamtausschüttung von Lonza umfasst 285,00 Mio. CHF. Im Vorjahresvergleich wurde die Gesamtausschüttung somit um 9,62 Prozent angehoben.

Lonza-Auszahlungsrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging das Lonza-Papier via SIX SX bei einem Wert von 584,80 CHF aus dem Geschäft. Heute wird der Lonza-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann sich optisch negativ auf den Aktienkurs auswirken. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anleger überwiesen. Für das Jahr 2024 beträgt die Dividendenrendite des Lonza-Titels 0,75 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich abgeschwächt, damals betrug sie noch 1,13 Prozent.

Vergleich von realer Rendite und Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Aktienkurs von Lonza via SIX SX 28,53 Prozent hinzugewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Wachstum von 29,31 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Lonza- Dividendenprognose

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von FactSet von einer Erhöhung der Dividende auf 5,09 CHF aus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen einen Anstieg auf 0,89 Prozent bedeuten.

Basisdaten von Lonza

Die Börsenbewertung des SMI-Unternehmens Lonza steht aktuell bei 41,125 Mrd. CHF. Dividenden-Aktie Lonza weist aktuell ein KGV von 59,96 auf. Im Jahr 2024 erwirtschaftete Lonza einen Umsatz von 6,574 Mrd.CHF sowie einen Gewinn je Aktie von 8,94 CHF.

