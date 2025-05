PIPE-Finanzierung

Ein Novum am Markt: Die Bitcoin-Holding Nakamoto fusioniert mit KindlyMD, um eine öffentlich gehandelte Bitcoin Treasury zu etablieren. Eine massive Kapitalaufnahme untermauert die Pläne.

• Nakamoto Holdings fusioniert mit dem Gesundheitsdienstleister KindlyMD

• Ziel ist der Aufbau einer bedeutenden Bitcoin Treasury und die Etablierung eines öffentlich gehandelten Bitcoin-Konglomerats

• Kapitalaufnahme von 710 Millionen US-Dollar

Bitcoin-Holding Nakamoto und KindlyMD schließen sich zusammen, um eine Bitcoin Treasury zu schaffen

In einem Schritt, der die Verbindung von traditionellen Finanzmärkten und der Bitcoin-Welt weiter vorantreiben könnte, haben die Bitcoin-native Holdinggesellschaft Nakamoto Holdings Inc. und der integrierte Gesundheitsdienstleister KindlyMD, Inc. eine definitive Fusionsvereinbarung bekannt gegeben. Ziel dieser Fusion sei die Etablierung einer öffentlich gehandelten Bitcoin Treasury.

Nakamoto ist eine neue Holdinggesellschaft, die von dem bekannten Bitcoin-Vordenker David Bailey gegründet wurde. In Partnerschaft mit BTC Inc., dem Unternehmen hinter Bitcoin Magazine und den jährlichen Bitcoin-Konferenzen, verfolgt Nakamoto das Ziel, das erste globale Netzwerk von Bitcoin Treasury-Unternehmen aufzubauen, heißt es in der von KindlyMD veröffentlichten Pressemitteilung. Dieser Zusammenschluss stelle den ersten Schritt in Baileys Vision eines Ökosystems von Bitcoin-nativen Unternehmen dar, das Medien, Beratungs- und Finanzdienstleistungen umfasst und die Adaption und den Nutzen von Bitcoin beschleunigen soll.

Ziel: Bitcoin-Bestände in der Bitcoin Treasury vermehren und öffentlich zugänglich machen

Das fusionierte Unternehmen plane, sowohl Bitcoin zu akkumulieren als auch den Bitcoin-Besitz pro Aktie, den sogenannten "Bitcoin Yield", durch verschiedene Eigenkapital-, Fremdkapital- und andere Angebote zu steigern. Diese Transaktion ermögliche es dem öffentlichen Markt, auf transparente und regulierte Weise in Bitcoin über eine dedizierte Bitcoin Treasury zu investieren.

Gigantische Kapitalerhöhung als Fundament für die Bitcoin Treasury

Die geplante Privatplatzierung von Aktien (PIPE-Finanzierung) in Höhe von 510 Millionen US-Dollar und die Ausgabe von Wandelanleihen im Wert von 200 Millionen US-Dollar (Debt Financing) markieren die größte Kapitalaufnahme zur Gründung einer Bitcoin Treasury und die größte PIPE-Finanzierung für jede börsennotierte Krypto-bezogene Transaktion, heißt es weiter.

David Bailey führt das fusionierte Unternehmen und die Bitcoin Treasury

Nach Abschluss der Transaktion werde das fusionierte Unternehmen von David Bailey als CEO geleitet. Er werde maßgeblich die Strategie der neuen Bitcoin Treasury prägen. Tim Pickett, der derzeitige CEO von KindlyMD, wird die Gesundheitsgeschäfte von KindlyMD weiterhin führen.

Vision: Bitcoin im Zentrum der globalen Kapitalmärkte durch die Bitcoin Treasury

"Traditionelle Finanzmärkte und Bitcoin-native Märkte konvergieren. Die Verbriefung von Bitcoin wird die wirtschaftliche Landkarte der Welt neu zeichnen. Wir glauben an eine Zukunft, in der jede Bilanz - öffentlich oder privat - Bitcoin hält. Nakamoto will das erste börsennotierte Konglomerat sein, das diese Entwicklung beschleunigt", wird Bailey zitiert. "Nakamotos Vision ist es, Bitcoin ins Zentrum der globalen Kapitalmärkte zu bringen und es in Aktien, Anleihen, Vorzugsaktien und neue hybride Strukturen zu verpacken, die jeder Investor verstehen und besitzen kann. Unsere Mission ist einfach: diese Instrumente an jeder wichtigen Börse der Welt zu listen - beginnend mit einer starken Bitcoin Treasury."

KindlyMD sieht strategischen Vorteil in der Fusion zur Etablierung einer Bitcoin Treasury

Tim Pickett, CEO von KindlyMD, betonte: "Diese Fusion stellt einen strategischen Sprung für KindlyMD dar und ermöglicht es uns, unsere Mission zu erweitern. Nakamoto bringt ein Team mit tiefgreifendem Fachwissen im Bereich der Bitcoin-Strategie und beispiellosen Zugang zu den führenden Experten im Bitcoin Treasury-Management ein. Es ist eine kühne neue Vision, die langfristigen Wert für unsere Aktionäre schaffen wird."

So reagiert die KindlyMD-Aktie

Die an der NASDAQ notierte KindlyMD-Aktie sprang in einer ersten Reaktion am Montag schlussendlich um 251,03 Prozent auf 13,69 US-Dollar nach oben. Im Hoch ging es bis auf über 30 US-Dollar, nachdem der Anteilsschein noch den Freitagshandel bei nur 3,90 US-Dollar beendete. Später notiert die Aktie noch 305,64 Prozent höher bei 15,82 US-Dollar.

