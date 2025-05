10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX vorbörslich höher

Der DAX steht vor einem freundlichen Handelsstart.

2. Börsen in Fernost verbuchen Gewinne

In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise 0,10 Prozent höher auf 37.542,49 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite stellenweise 0,37 Prozent auf 3.354,53 Zähler.

In Hongkong steigt der Hang Seng zwischenzeitlich um 0,93 Prozent auf 23.079,88 Punkte an.

3. Zoll-Gespräche in Genf: China und USA erzielen "wichtige Übereinstimmungen" - So reagieren HSI & Co

Bei ihren Zollgesprächen haben China und die USA nach Angaben der chinesischen Delegation eine "Reihe wichtiger Übereinstimmungen" erreicht.

4. Microsoft und OpenAI sprechen wohl über ihre Partnerschaft - Möglicher Börsengang von OpenAI?

Der US-Softwareriese Microsoft und der ChatGPT-Anbieter OpenAI befinden sich einem Pressebericht zufolge in Gesprächen über die Bedingungen ihrer Partnerschaft.

5. Wasserstoff-Konzern Plug Power öffnet die Bücher

Vor dem Handelsstart in den USA warten Anleger gespannt auf die Kennzahlen von Plug Power.

Zum Abschied mit großen Emotionen hat Xabi Alonso den Bayer-Fans in seinem letzten Heimspiel kein Erfolgserlebnis geschenkt und Borussia Dortmund damit weiter Champions-League-Hoffnung gelassen.

7. US-Finanzminister warnt: USA könnten im August zahlungsunfähig werden

US-Finanzminister Scott Bessent hat vor einem Zahlungsausfall der amerikanischen Regierung im Sommer gewarnt.

8. Alphabet-Aktie: Mexiko klagt gegen Google wegen 'Golf von Amerika'

Mexiko hat Google wegen der Umbenennung des gesamten Golfs von Mexiko in "Golf von Amerika" auf seinem Kartendienst verklagt.

9. Ölpreise im Plus

Die Ölpreise zeigen sich deutlich höher.

10. Euro etwas höher

Der Euro notieren marginal höher.