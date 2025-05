Handelsstreit im Fokus

Bei ihren Zollgesprächen haben China und die USA nach Angaben der chinesischen Delegation eine "Reihe wichtiger Übereinstimmungen" erreicht. Wie die Märkte reagieren.

Zoll-Reduzierung ausgemachte Sache

China und die USA haben eine Senkung ihrer gegenseitigen Zölle beschlossen. Wie aus einer gemeinsamen Erklärung am Montag hervorgeht, gilt die Regelung vorübergehend für 90 Tage. An den internationalen Aktienmärkten sorgte die Nachricht für kräftige Kursgewinne, der Kurs des Euro geriet zum US-Dollar hingegen unter Druck.

Demnach sinken US-Zölle auf chinesische Importe auf 30 Prozent. Zuvor lagen diese bei 145 Prozent. Die Aufschläge Pekings gegen Einfuhren aus den Vereinigten Staaten gehen von 125 Prozent auf 10 Prozent zurück.

Gespräche in Genf

Zuvor hatten sich Delegationen beider Seiten in Genf in der Schweiz zu Beratungen getroffen. Sowohl die USA als auch China signalisierten anschließend Fortschritte in den Verhandlungen, ohne jedoch nähere Details zu nennen.

Nach chinesischen Angaben waren sich beide Seiten einig, einen Mechanismus für Beratungen zu Wirtschaft und Handel einzurichten, wie Vize-Ministerpräsident He Lifeng nach Angaben chinesischer Staatsmedien gesagt hatte. Das Treffen in Genf sei ein wichtiger Schritt gewesen, um die Meinungsverschiedenheiten durch Dialog zu lösen und habe die Grundlage zur Vertiefung der Zusammenarbeit gelegt.

Auch USA sprechen von Einigung

Nach US-Angaben hatten sich die beiden Seiten im Zollstreit geeinigt - und damit einen möglichen Durchbruch im festgefahrenen Handelskonflikt erzielt. An den Gesprächen nahmen unter anderem US-Finanzminister Scott Bessent und der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer teil.

Mit China und den USA streiten sich die beiden größten Volkswirtschaften der Welt. Unter den zuvor herrschenden Zöllen war ein Handel zwischen beiden Ländern faktisch nicht mehr möglich, was sich auch auf die Weltwirtschaft ausgewirkt hatte.

Börsen reagieren auf Details

Die Finanzmärkte in Asien reagierten zunächst verhalten positiv auf die Ankündigungen aus Genf, nach Veröffentlichung der Details wurden jedoch deutlichere Bewegungen sichtbar. Der Hang Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong notiert derzeit 2,9 Prozent höher bei 23.531,89 Punkten.

Der Shanghai Composite wies schlussendlich einen Aufschlag von 0,82 Prozent auf 3.369,24 Zähler aus, während der Nikkei in Japan 0,38 Prozent fester bei 37.644,26 Einheiten in den Feierabend ging.

Verhältnis äußerst angespannt

Der Handel zwischen den USA und China ist durch die hohen Zölle kaum noch rentabel und damit nahezu zum Erliegen gekommen. Die Beziehungen der beiden größten Volkswirtschaften der Welt erreichten seit der Eskalation im Handelskonflikt im April einen weiteren Tiefpunkt. US-Präsident Donald Trump verhängte 145 Prozent Zölle auf Waren aus China. Peking beschloss Gegenzölle in Höhe von 125 Prozent auf US-Waren.

Beide Länder versuchten bislang den Eindruck zu erwecken, dass sie am jeweils längeren Hebel sitzen und nicht den ersten Schritt machen müssen, um auf die andere Seite zuzugehen. Die Gespräche in Genf sollten nun eine Wende einleiten. Man habe schnell Gemeinsamkeiten festgestellt, was nahelege, dass die Differenzen nicht so groß waren wie gedacht, sagte Greer nach Abschluss der Gespräche.

Chinesen betonen Wichtigkeit der WTO

Wie das chinesische Staatsfernsehen weiter berichtete, traf Vize-Ministerpräsident He, der zur Besprechung von Wirtschafts- und Handelsfragen in die Schweiz gereist war, außerdem die Generaldirektorin der in Genf ansässigen Welthandelsorganisation (WTO), Ngozi Okonjo-Iweala.

Der Chinese sprach mit der Nigerianerin über die zurückliegenden Zoll-Verhandlungen mit den USA. Alle Seiten sollten Streitigkeiten über Dialog im Rahmen der WTO lösen, sagte He den Angaben zufolge. China werde sich weiter an der Reform der WTO beteiligen.

GENF/PEKING (dpa-AFX)