Noch steht BigBear.ai - ein Anbieter von auf KI basierenden Lösungen - im Schatten von NVIDIA & Co., doch das könnte sich durchaus ändern. Aber wer ist eigentlich BigBear.ai?

Das Softwareunternehmen BigBear.ai entstand durch den Zusammenschluss von BigBear und NuWave. Im Jahr 2021 ging das neue Unternehmen via SPAC an die New Yorker Börse (NYSE).

Was macht BigBear.ai?

BigBear.ai entwickelt künstliche Intelligenz (KI) und maschinelle Lerntechnologien, um die Entscheidungsprozesse seiner Kunden zu unterstützen und so Lösungen bereitzustellen, die in komplexen, realistischen und unvollkommenen Datenumgebungen funktionieren. "BigBear.ai bietet intelligente Entscheidungslösungen und wird von führenden Unternehmen in den Bereichen Regierung und Verteidigung, Reise und Transport, Fertigung und Lagerbetrieb sowie Gesundheitswesen und Biowissenschaften eingesetzt", heißt es auf der Unternehmenswebsite. Im Fokus stehen insbesondere nationale Sicherheit, aber auch digitale Identität & Co.. "Wir sind ein wichtiger Akteur bei der Gestaltung der Richtlinien und Standards, die die Zukunft der KI-Sicherheit bestimmen werden", heißt es dazu auf der eigenen Website weiter.

Während etwa Konkurrent NVIDIA die Basisinfrastruktur für KI - wie Hardware (GPUs) und Frameworks - bereitstellt, bewegt sich BigBear.ai eher auf der Anwendungsebene. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, wie KI direkt eingesetzt werden kann, um reale Probleme zu lösen, und legt dabei besonderen Wert auf Branchenlösungen und strategische Anwendungen.

BigBear.ai mit Potenzial

Die an der NYSE notierte BigBear.ai-Aktie hat im zurückliegenden Jahr 2024 eine bemerkenswerte Performance hingelegt. Im Sog des KI-Hypes konnte das Papier um stolze fast 108 Prozent ansteigen.

BigBear.ai mag im Vergleich zu Branchenriesen wie NVIDIA derzeit noch weniger bekannt sein, doch das Unternehmen spielt eine zunehmend wichtige Rolle in der Welt der künstlichen Intelligenz und datengetriebenen Analysen. Noch bewegt sich BigBear.ai im Schatten von KI-Riesen, doch die Zeit wird zeigen, welches Potenzial noch in dem Unternehmen steckt.

