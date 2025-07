NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA macht am Freitagnachmittag Boden gut

So bewegt sich NVIDIA

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 173,45 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 173,45 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die NVIDIA-Aktie sogar auf 174,24 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 173,79 USD. Der Tagesumsatz der NVIDIA-Aktie belief sich zuletzt auf 11.082.777 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.07.2025 bei 174,24 USD. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 0,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 86,63 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 50,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten NVIDIA-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,030 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,039 USD. Analysten bewerten die NVIDIA-Aktie im Durchschnitt mit 170,00 USD.

NVIDIA gewährte am 28.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,76 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,60 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 69,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 44,06 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 26,04 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte NVIDIA am 27.08.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können NVIDIA-Anleger Experten zufolge am 26.08.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,35 USD je Aktie in den NVIDIA-Büchern.

