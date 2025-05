Jahresziele bestätigt

Der Windturbinenhersteller Vestas hat im Auftaktquartal seinen Umsatz deutlich gesteigert. Zudem machte das Unternehmen nach einem Verlust vor einem Jahr wieder einen Gewinn - sowohl operativ als auch nach Steuern.

Vestas habe zugelegt, obwohl neue Ereignisse zu weiterer geopolitischer Unsicherheit und Regionalisierung beigetragen hätten, sagte Unternehmenschef Henrik Andersen am Dienstag laut einer Mitteilung. Die Ziele für das laufende Jahr bestätigte der Manager.

In den ersten drei Monaten 2025 legten die Erlöse im Jahresvergleich um gut 29 Prozent auf 3,47 Milliarden Euro zu, wie der Konkurrent von Siemens Energy sowie Nordex mitteilte. Analysten hatten im Durchschnitt ein deutlich geringeres Plus auf dem Zettel.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) betrug 14 Millionen Euro nach einem Verlust von 68 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Experten waren dagegen auch für den Berichtszeitraum von einem negativen Wert ausgegangen. Unter dem Strich blieb für die Anteilseigner ein Gewinn von 5 Millionen Euro, nachdem der Konzern im ersten Quartal 2024 noch einen Fehlbetrag von 68 Millionen Euro ausgewiesen hatte.

Für das laufende Jahr peilen die Dänen weiterhin einen Umsatzzuwachs auf 18 bis 20 Milliarden Euro an. Analysten rechnen hier im Schnitt mit 19 Milliarden Euro. Davon sollen 4 bis 7 Prozent als bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern herauskommen. Die Schätzung der Marktexperten liegen bei 5,7 Prozent.

Vestas-Aktien steigen in Dänemark am Dienstag zwischenzeitlich um 6,51 Prozent an auf 94,26 Kronen.

