Barclays Capital

Vestas Wind Systems A-S Underweight

15:31 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vestas auf "Underweight" mit einem Kursziel von 101 dänischen Kronen belassen. Der dänische Hersteller von Windkraftanlagen habe von staatlichen Förderprogrammen in den USA profitiert, schrieb Analyst Vladimir Sergievskiy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings gingen von der anstehenden Präsidentschaftswahl Risiken aus, unter einem republikanischen Präsidenten könnten die entsprechenden Programme zurückgefahren werden./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2024 / 16:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2024 / 05:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images