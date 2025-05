NASDAQ Composite Index-Titel Franklin Electric-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Franklin Electric-Anleger freuen

Ingmar Königshofen schaut sich die aktuelle Situation an den Aktienmärkten an und gibt Empfehlungen zu einzelnen Basiswerten. Neben Informationen zu den eingesetzten Derivaten gibt der Profi auch jede Menge geldwerte Tipps und Tricks rund ums Trading!

Heute im Fokus

Howard Hughes-Aktie: Bill Ackmans Pershing Square mit Millionen-Investment. ON Semi verdient weniger als erwartet - Umsatz über den Erwartungen. PayPal ermöglicht kontaktloses Bezahlen an der Ladenkasse. Madrid bittet um Stellungsnahmen zur geplanten BBVA-Sabadell-Fusion. Absatz von Tesla in Europa bricht im April weiter massiv ein. Quartalsergebnis bei Stabilus geschrumpft. Novo Nordisk triumphiert mit Wegovy in den USA.