Ausblick: Fresenius Medical Care präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Pluszeichen in Frankfurt: DAX liegt am Nachmittag im Plus

Börse Frankfurt in Rot: So bewegt sich der DAX am Nachmittag

Optimismus in Frankfurt: DAX am Montagnachmittag im Aufwind

Gewinne in Frankfurt: DAX am Mittag in Grün

Handel in Frankfurt: DAX tief in der Verlustzone

Fresenius Medical Care (FMC) St Aktie News: Fresenius Medical Care (FMC) St am Vormittag im Plus

Verluste in New York: So performt der S&P 500 mittags

Novartis (NVS) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?

Handel in New York: S&P 500 schwächelt am Montagnachmittag

BioNTech Appoints Novartis Executive As Finance Chief, Reaffirms 2025 Outlook Focusing on Oncology Expansion

Schwache Performance in New York: S&P 500 beendet die Sitzung mit Verlusten

Heute im Fokus

Skechers wechselt in Milliardendeal den Besitzer. Howard Hughes-Aktie: Bill Ackmans Pershing Square mit Millionen-Investment. ON Semi verdient weniger als erwartet - Umsatz über den Erwartungen. PayPal ermöglicht kontaktloses Bezahlen an der Ladenkasse. Madrid bittet um Stellungsnahmen zur geplanten BBVA-Sabadell-Fusion. Absatz von Tesla in Europa bricht im April weiter massiv ein. Novo Nordisk triumphiert mit Wegovy in den USA.