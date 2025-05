Wachstumsperspektiven

In einem von Unsicherheiten geprägten Marktumfeld richten Anleger ihren Fokus verstärkt auf Unternehmen mit starker Marktstellung und soliden Wachstumsperspektiven. Drei Aktien können laut Wall-Street-Analysten aktuell besonders überzeugen.

• Arm Holdings vor Quartalszahlen: Analysten sehen Aufwärtspotenzial

• Nach gutem ersten Quartal: Eli Lilly erhält von Wall Street-Experten "Strong Buy"

• Netflix mit starkem Finanzbericht: Marktkapitalisierung von 1 Billion US-Dollar bis 2030?

Wer­bung Wer­bung

Die Märkte sind derzeit geprägt von geopolitischen Unsicherheiten und Handelsstreitigkeiten. In einem solchen volatilen und unsicheren Marktumfeld suchen Anleger meist bevorzugt nach Unternehmen mit robusten Fundamentaldaten und überzeugenden langfristigen Wachstumsperspektiven. Drei Aktien, die hierbei laut Wall-Street-Analysten aktuell besonders hervorstechen, sind Arm Holdings, Eli Lilly und Netflix. Die Experten sehen bei allen drei Unternehmen starke Zukunftsaussichten, wie TipRanks erklärt - gestützt durch Innovationskraft, führende Marktpositionen und stabile Wachstumsprognosen.

Arm Holdings

Arm Holdings entwickelt Chiparchitekturen für Smartphones, Cloud-Infrastrukturen und KI-Systeme. Durch den wachsenden Bedarf an energieeffizienter Rechentechnologie profitiert das Unternehmen besonders von seinem lizenzbasierten Geschäftsmodell, das als bedeutender Wachstumstreiber gilt.

Mehr Aufschluss dürften die Quartalsergebnisse von Arm geben, die am 07. Mai erwartet werden. Analysten rechnen laut TipRanks in den kommenden drei Jahren jedoch mit einem jährlichen Gewinnwachstum von rund 26 Prozent.

Im bisherigen Jahresverlauf zeigt sich die Aktie jedoch volatil. Seit Jahresbeginn verlor das Papier 0,07 Prozent. Im letzten Monat konnte es jedoch um stolze 40,54 Prozent zulegen. Zuletzt kostete die Aktie 123,27 US-Dollar (Stand: 02.05.2025).

Wer­bung Wer­bung

Trotz eines hohen Kurs-Gewinn-Verhältnisses von etwa 130 empfehlen viele Experten die Aktie weiterhin zum Kauf - gestützt auf das zunehmende Gewicht von Arm im KI- und Rechenzentrumsbereich, so TipRanks weiter. Die ambitionierte Bewertung werde zugleich als Ausdruck des Vertrauens in die Unternehmensstrategie und die zukünftige Entwicklung gewertet. Zuletzt rieten 17 Experten die Aktien zu kaufen, während 4 Experten eine Halteempfehlung abgaben und einer zum Verkauf riet - woraus sich eine moderate Kaufempfehlung ergibt. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 169,74 US-Dollar und entspricht damit einem Aufwärtspotenzial von 37.,70 Prozent gegenüber dem letzten Kurs.

Eli Lilly

Eli Lilly steige mit innovativen Medikamenten wie Mounjaro und Zepbound zunehmend zu einem Schlüsselakteur im Gesundheitswesen auf, wie TipRanks erklärt. Die beiden Behandlungen gegen Diabetes und Adipositas gelten als potenzielle Umsatztreiber in Milliardenhöhe pro Jahr. Angesichts der starken Nachfrage und einer vielversprechenden Produktpipeline prognostizieren Analysten ein durchschnittliches jährliches Gewinnwachstum von 22,5 Prozent sowie ein Umsatzplus von 15,3 Prozent.