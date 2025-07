Dritte Staffel von 'Wednesday' bestätigt

BERLIN (dpa-AFX) - Die erfolgreiche US-Serie "Wednesday" wird mit einer dritten Staffel fortgesetzt. Das kündigte der Streaminganbieter Netflix in einer Mitteilung an. Der "Addams Family"-Ableger dreht sich um die gleichnamige Tochter der Familie. In der Hit-Serie studiert Wednesday Addams (Jenna Ortega) an der Nevermore-Akademie und entdeckt dort ihre Superkräfte.

"Es war ein "dunkles" Vergnügen zu sehen, wie "Wednesday" das Publikum weltweit in ihren Bann zog - trotz oder gerade wegen ihrer trockenen Art. Wir freuen uns riesig, dass sie in Staffel 3 in die Hallen von Nevermore zurückkehrt", wird das Autoren-Duo Alfred Gough und Miles Millar in der Mitteilung zitiert. "Dieses Mal wird sie weitere finstere Geheimnisse der Schule lüften - und noch tiefer in die Gruft der Addams-Familie hinabsteigen."

Derzeit warten die Fans auf die nahende zweite Staffel der Story um die Titelheldin. Teil eins der neuen Staffel startet am 6. August, Teil zwei am 3. September. Gaststars der zweiten Staffel sind unter anderem Popstar Lady Gaga ("Poker Face") und Schauspieler Steve Buscemi ("Fargo")./bes/DP/he