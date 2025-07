Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Netflix. Das Papier von Netflix befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,3 Prozent auf 1.176,91 USD ab.

Die Netflix-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 1.176,91 USD. Die Netflix-Aktie sank bis auf 1.174,67 USD. Bei 1.179,25 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 91.819 Netflix-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2025 bei 1.340,93 USD. 13,94 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 588,43 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Netflix-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 1.253,33 USD.

Am 17.07.2025 hat Netflix die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 7,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,70 Prozent auf 11,12 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,53 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Netflix dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 15.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 26,19 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

