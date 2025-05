Handelsstreit

Krypto-Anleger wurden zuletzt mutiger. Dies spiegelt sich auch am Interesse nach ETF-Produkten wider, wo zuletzt das drittgrößte Plus seit Beginn der Aufzeichnungen festgestellt wurde.

• Hohe Nettozuflüsse bei Krypto-Investmentprodukten

• Insbesondere US-Anleger stockten ihre Positionen auf

• Digitale Vermögenswerte werden als neuer sicherer Hafen angesehen



Die unvorhersehbare Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump sorgt für viel Unsicherheit an den internationalen Märkten, was zur Folge hat, dass sich Anleger auf die Suche nach sicheren Häfen begeben. Dabei wenden sie sich zunehmend auch Krypto-Anlageprodukten zu.

Als im Januar 2024 die ersten Spot-Bitcoin-ETFs an die Börsen gingen und einige Monate später Ende Juni auch der Handel der ersten Spot-Ether-ETFs durch die US-Aufsichtsbehörde SEC freigegeben wurde, hatten Krypto-Fans dies euphorisch gefeiert. Kein Wunder, schließlich verschafften diese Schritte Anlegern in den USA nach einem jahrelangen Prozess einen leichteren Zugang zu den beiden Kryptowährungen, denn in solche börsengehandelten Fonds zu investieren stellt für viele Anleger eine geringere Hürde dar als direkt bei Digitalgeld. Dies gilt insbesondere für institutionelle Anleger wie Versicherungsgesellschaften oder Pensionsfonds, weil sie mit ETFs bereits sehr vertraut sind. Hinzu kommt, dass ETFs, die von einer regulierten Finanzinstitution verwaltet werden, hierdurch ein gewisses Maß an Sicherheit bieten, was vor allem für institutionelle Investoren mit ihren strengen Regulierungen wichtig ist.

Starke Nettozuflüsse

Nachdem sich die Stimmung am Krypto-Markt zwischenzeitlich abgekühlt hatte, ist nun wieder ein großes Anlegerinteresse erkennbar: Wie aus einem Bericht von CoinShares hervorgeht, verzeichneten globale Krypto-Anlageprodukte von Vermögensverwaltern wie BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares und 21Shares in KW17 beachtliche Nettozuflüsse von 3,42 Milliarden US-Dollar. Hierbei habe es sich um den größten Zufluss seit Mitte Dezember 2024 und das drittgrößte wöchentliche Plus in der Geschichte gehandelt, hieß es weiter.

"Wir glauben, dass die Besorgnis über die Auswirkungen der Zölle auf die Unternehmensgewinne und die dramatische Abschwächung des US-Dollars die Gründe dafür sind, dass sich die Anleger digitalen Vermögenswerten zugewandt haben, die als neuer sicherer Hafen angesehen werden", erläuterte CoinShares die Entwicklung.

Bitcoin hat die Nase vorn

Gemäß den CoinShares-Daten wurde der Zuwachs insbesondere von Bitcoin-basierten Anlageprodukten getragen, sie fügten 3,19 Milliarden US-Dollar zum Gesamtbetrag hinzu. Positiv war die Entwicklung auch bei den beiden Cyberdevisen Ethereum und XRP - sie verzeichneten weltweit Nettozuflüsse von 183,0 Millionen bzw. 31,6 Millionen US-Dollar.

Betrachtet man aber die Tendenz seit Jahresbeginn, so liegen Bitcoin-Investmentprodukte mit einem Nettozufluss in Höhe von 3,73 Milliarden US-Dollar unangefochten an erster Stelle, gefolgt von Ethereum-Anlageprodukten mit 398 Millionen und XRP mit 246 Millionen US-Dollar.

Nettozuflüsse in den USA

In der Länderbetrachtung erzielten die in den USA ansässigen Fonds, die in der Regel der dominierende Markt in der globalen Gesamtflussrichtung sind, wöchentliche Nettozuflüsse in Höhe von 3,30 Milliarden US-Dollar. Auf den weiteren Plätzen folgen in Deutschland ansässige Krypto-Investmentprodukte mit 51,5 Millionen US-Dollar und die Schweiz mit 41,4 Millionen US-Dollar.

