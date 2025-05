Änderung an der Spitze

Eutelsat erhält einen neuen CEO.

Mit einem Kurssprung von schlussendlich 12,5 Prozent auf 4,50 Euro an der EURONEXT Paris reagierten Eutelsat-Aktien am Montag auf die Nachricht, dass Jean-François Fallacher ab dem 1. Juni die Führung des Satellitenbetreibers übernehmen wird. Fallacher war zuvor CEO von Orange France und wird Nachfolger von Eva Berneke. Dass Fallacher von Orange zu Eutelsat wechselt, wird am Markt als Vertrauensbeweis gewertet. Das Interesse an Eutelsat ist in den vergangenen Monaten stark gestiegen. Die EU will sich zunehmend von US-amerikanischen Technologien unabhängig machen und sucht eine Alternative zu Starlink von Elon Musk .

Redaktion finanzen.net / Dow Jones