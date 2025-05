10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX leichter erwartet

Am deutschen Aktienmarkt dürften sich die Anleger am Dienstag zurückhalten.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der DAX 0,1 Prozent schwächer bei 23.322 Zählern.

2. Börsen in China freundlich

Die asiatischen Aktienmärkte präsentieren sich am Dienstag in Grün.

In Tokio und Seoul wird auch am Dienstag wegen örtlicher Feiertage nicht gehandelt. Zuletzt hatte der Nikkei 225 am Freitag um 1,04 Prozent zugelegt und bei 36.830,69 Punkten geschlossen.

Auf dem chinesischen Festland kann der Shanghai Composite aktuell (07:39 Uhr) um 1,06 Prozent auf 3.313,64 Zähler zulegen.

In Hongkong gewinnt der Hang Seng 0,80 Prozent auf 22.685,60 Punkte hinzu.

3. Continental im 1. Quartal mit besserer Marge

Conti hat im ersten Quartal trotz leicht rückläufiger Umsätze die Profitabilität verbessert und die Markterwartungen übertroffen.

4. EVOTEC: Operatives Ergebnis unter den Erwartungen

Beim Biotechunternehmen EVOTEC hat sich der operative Gewinn im ersten Quartal wegen sinkender Umsätze und fortlaufender Kosten im Zusammenhang mit dem schnellen Hochlauf der kommerziellen Produktion der US-Tochter Just mehr als halbiert.

5. Zalando: Schwarze Zahlen beim Nachsteuerergebnis

Zalandohat im ersten Quartal operativ deutlich mehr verdient bei einstelligem Umsatzplus und hat unter dem Strich schwarze Zahlen geschrieben.

6. Quartalszahlen: Bilanzen von Ballard Power, AMD, Rivian, Super Micro und Lucid voraus

Im US-Handel dürften besonders Ballard Power, AMD, Super Micro und die E-Autohersteller Rivian und Lucid wegen ihrer Zahlenvorlagen ins Augenmerk rücken.

Für Palantir-Aktionäre wurde es am Montag spannend: Das Unternehmen, dessen Aktie zuletzt stark performt hat, hat seine Bücher geöffnet.

8. HUGO BOSS bekräftigt Ziele trotz Umsatz- und Gewinnrückgang

Hugo Boss hat im ersten Quartal weniger verdient und umgesetzt als im Vorjahr, sieht sich aber auf Kurs für die Ziele im Gesamtjahr.

9. Ölpreise ziehen an

Die Ölpreise können am Dienstag zulegen.

10. Euro kaum verändert

Der Euro stabilisiert sich am Dienstag.