Asiens Börsen mehrheitlich schwächer -- Umsatz von Snowflake knackt Milliardenschwelle -- Gewinn von Zoom Communications schnellt hoch

Der DAX eröffnete zwar tiefer, bewegte sich anschließend aber im Plus und markierte dabei ein neues Allzeithoch bei 24.152,24 Punkten. Er schloss 0,36 Prozent höher bei 24.122,40 Punkten - neuer Rekord auf Schlusskursbasis. Der TecDAX gab am Mittwoch zum Handelsbeginn nach, bewegte sich danach aber auf grünem Terrain und beendete die Sitzung 0,40 Prozent stärker bei 3.885,71 Einheiten.

Die europäischen Börsen waren am Mittwoch auf Richtungssuche.

Der EURO STOXX 50 eröffnete zunächst kaum verändert und pendelte im Anschluss um die Nulllinie. Er notierte letztlich marginale 0,01 Prozent tiefer bei 5.454,17 Zählern.

Am Mittwoch sprachen Experten von einem abwartenden Geschäft an Europas Börsen, nachdem auch an der Wall Street am Vorabend die Vorsicht dominiert hatte. Den Märkten würden nach Ende der Berichtssaison frische Impulse fehlen, hieß es. "Vor allem von der Entwicklung bei Zoll-Verhandlungen hört man fast gar nichts", kommentierte zudem ein Händler laut "Dow Jones Newswires". Wichtige Konjunkturdaten standen zur Wochenmitte indes nicht auf der Agenda.

