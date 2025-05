Zahlen im Blick

freenet hat im ersten Quartal 2025 Umsatz und Ergebnis leicht gesteigert und die Jahresprognose bekräftigt.

Wie der Telekomdienstleister mitteilte, legten die Umsatzerlöse um 1,7 Prozent auf 604,4 Millionen Euro zu. Die Abonnentenbasis erhöhte sich auf 10,240 Millionen von 10,149 Millionen Ende vergangenen Jahres. Während das Adjusted EBITDA auf Konzernebene mit 126,1 Millionen Euro nahezu auf dem Niveau des Vorjahres (127,1 Millionen Euro) lag, wuchs es im Segment TV und Medien um 8,4 Prozent. Der Freie Cashflow stieg um 1,7 Prozent auf 75,8 Millionen Euro. Im laufenden Jahr peilt freenet weiterhin einen Anstieg des EBITDA ohne Sondereffekte auf 520 bis 540 (2024: 503,1) Millionen Euro an. Der Freie Cashflow soll 300 bis 320 Millionen Euro erreichen.

Wer­bung Wer­bung

freenet-Aktie schwach nach Zahlen - Oddo BHF stuft bei hohem Kurs ab

Die Aktien von freenet sind am Donnerstag nach den Zahlen des Telekomunternehmens stark unter Druck geraten. Die Papiere der Norddeutschen brachen am Morgen via XETRA um 14 Prozent ein und landeten mit 30,34 Euro unter ihrer exponentiellen 200-Tage-Linie. Damit nähern sie sich wieder dem Zwischentief aus dem April im Zuge des globalen Zoll-Gewitters.

Barclays-Experte Mathieu Robilliard sprach von einem trägen Jahresstart. Sowohl die Umsätze als auch das operative Ergebnis seien schwächer als erwartet ausgefallen. Der Gewinn ging im ersten Quartal sogar zurück - wegen einer Steuergutschrift im Vorjahr, aber auch wegen höherer Werbeausgaben für die hauseigenen Mobilfunkmarken.

Robilliards Kollege Stephane Beyazian von Oddo BHF stufte die Aktien derweil sogar auf "Underperform" ab. Sein Kursziel von 30 Euro war im Zuge der Kursrally seit Anfang April zuletzt noch deutlicher übertroffen worden. Anfang dieses Monats kosteten Freenet-Papiere mit 37,56 Euro so viel, wie seit dem Jahr 2000 nicht mehr.

Wer­bung Wer­bung

Dabei konstatiert Beyazian inzwischen höhere Risiken auf dem Mobilfunkmarkt. Die Quartalszahlen bezeichnete er als schwach und kappte seine Schätzungen, auch wegen des schleppenden Wachstums im TV-Geschäft.

UBS belässt freenet auf 'Neutral' - Ziel 33 Euro

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für freenet auf "Neutral" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. In den meisten Bereichen habe der Mobilfunkanbieter die Erwartungen verfehlt, schrieb Polo Tang in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf die Zahlen für das erste Quartal. Nach dem jüngst starken Lauf könnte die Aktie etwas zurückfallen, prognostiziert Tang.

DOW JONES / dpa-AFX