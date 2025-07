freenet Aktie News: freenet am Mittag in Rot

So bewegt sich freenet

Die Aktie von freenet gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 27,44 EUR.

Die freenet-Aktie musste um 11:44 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 27,44 EUR. Die freenet-Aktie sank bis auf 27,44 EUR. Mit einem Wert von 27,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der freenet-Aktie belief sich zuletzt auf 38.845 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,56 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.05.2025 erreicht. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 26,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 24,06 EUR. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 14,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten freenet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,09 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,71 EUR für die freenet-Aktie.

freenet ließ sich am 21.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,48 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei freenet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,40 Prozent auf 604,40 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte freenet 638,90 Mio. EUR umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,51 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

