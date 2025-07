freenet Aktie News: freenet tendiert am Freitagnachmittag südwärts

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von freenet. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 27,50 EUR.

Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:43 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 27,50 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die freenet-Aktie bis auf 27,36 EUR. Bei 27,52 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der freenet-Aktie belief sich zuletzt auf 84.535 Aktien.

Bei einem Wert von 37,56 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.05.2025). Gewinne von 36,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.08.2024 bei 24,06 EUR. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 14,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten freenet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,09 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,71 EUR für die freenet-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte freenet am 21.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat freenet in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,40 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 604,40 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 638,90 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,51 EUR je freenet-Aktie belaufen.

