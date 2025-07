freenet Aktie News: freenet verzeichnet am Freitagvormittag Verluste

freenet im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 27,52 EUR ab.

Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:02 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 27,52 EUR. Das bisherige Tagestief markierte freenet-Aktie bei 27,46 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,52 EUR. Bisher wurden heute 2.925 freenet-Aktien gehandelt.

Am 06.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,56 EUR. 36,48 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.08.2024 bei 24,06 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass freenet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,09 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete freenet 1,85 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der freenet-Aktie wird bei 33,71 EUR angegeben.

Am 21.05.2025 lud freenet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 604,40 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 5,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 638,90 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,51 EUR je freenet-Aktie.

