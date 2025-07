DAX aktuell: So steht der DAX am Mittag

DAX aktuell

Der DAX fällt am fünften Tag der Woche.

Am Freitag fällt der DAX um 12:08 Uhr via XETRA um 0,69 Prozent auf 23.768,13 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,092 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,422 Prozent tiefer bei 23.833,14 Punkten in den Freitagshandel, nach 23.934,13 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Freitag bei 23.702,65 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23.868,93 Punkten erreichte.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang ein Minus von 1,41 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 04.06.2025, den Stand von 24.276,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.04.2025, wies der DAX einen Stand von 20.641,72 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.07.2024, wurde der DAX auf 18.450,48 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 18,69 Prozent. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 24.479,42 Punkte. Bei 18.489,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 2,65 Prozent auf 1.743,50 EUR), EON SE (+ 0,51 Prozent auf 15,75 EUR), Merck (+ 0,23 Prozent auf 111,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,07 Prozent auf 556,20 EUR) und Commerzbank (-0,07 Prozent auf 28,16 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Siemens (-1,90 Prozent auf 217,10 EUR), Zalando (-1,70 Prozent auf 27,80 EUR), Vonovia SE (-1,60 Prozent auf 28,90 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,49 Prozent auf 89,74 EUR) und Porsche (-1,48 Prozent auf 42,47 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1.186.721 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 301,212 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der DAX-Mitglieder

Unter den DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Porsche Automobil vz-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,38 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net