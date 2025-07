Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Zuletzt wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 1.737,00 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere um 11:48 Uhr 2,3 Prozent. In der Spitze gewann die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.742,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 1.705,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 93.034 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1.944,00 EUR) erklomm das Papier am 02.06.2025. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 10,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 437,50 EUR. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 74,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 11,46 EUR. Im Vorjahr erhielten Rheinmetall-Aktionäre 8,10 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 1.842,00 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 08.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,92 EUR. Im letzten Jahr hatte Rheinmetall einen Gewinn von 1,10 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 2,31 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,58 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q2 2025 wird am 07.08.2025 erwartet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 30.07.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2025 29,43 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Anleger verunsichert? So schlagen sich die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK

Rheinmetall-Aktie dennoch in Rot: Rheinmetall-Tochter erhält Großauftrag für Artilleriemunition

Juni 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Rheinmetall-Aktie angepasst