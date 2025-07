Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagnachmittag im Plus

So entwickelt sich Rheinmetall

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,0 Prozent auf 1.749,00 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,0 Prozent auf 1.749,00 EUR. Die Rheinmetall-Aktie zog in der Spitze bis auf 1.761,00 EUR an. Bei 1.705,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 190.205 Stück.

Bei 1.944,00 EUR markierte der Titel am 02.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 437,50 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 74,99 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 11,46 EUR. Im Vorjahr erhielten Rheinmetall-Aktionäre 8,10 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 1.842,00 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Am 08.05.2025 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,92 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,10 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 45,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,58 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,31 Mrd. EUR ausgewiesen.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 29,43 EUR je Rheinmetall-Aktie.

