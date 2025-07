Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall steigt am Vormittag

Rheinmetall im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 1.718,50 EUR.

Um 09:07 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 1.718,50 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1.721,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1.705,00 EUR. Bisher wurden heute 13.894 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Am 02.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1.944,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 13,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 437,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 74,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 11,46 EUR. Im Vorjahr erhielten Rheinmetall-Aktionäre 8,10 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 1.823,25 EUR an.

Rheinmetall gewährte am 08.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,92 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,10 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,31 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 45,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rheinmetall einen Umsatz von 1,58 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 07.08.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2025 auf 29,43 EUR je Aktie.

