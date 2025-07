WOCHENVORSCHAU/14. bis 20. Juli (29. KW)

===

M O N T A G, 14. Juli 2025

*** - CN/Handelsbilanz Juni

*** - EU/Frist für US-Gegenzölle läuft aus

D I E N S T A G, 15. Juli 2025

*** 03:30 CN/BIP 2Q

*** 03:30 CN/Industrieproduktion Juni

07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 2Q

*** 09:00 BE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Anhörung im Wirtschafts-

und Währungsausschuss des EP

*** 11:00 EU/Industrieproduktion Mai

*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Juli

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

*** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 2Q

*** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 2Q

13:30 US/Blackrock Inc, Ergebnis 2Q

*** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 2Q

*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Juli

*** 14:30 US/Realeinkommen Juni

*** 14:30 US/Verbraucherpreise Juni

19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 1H

*** - GB/BoE-Gouverneur Bailey, Rede bei Mansion House Dinner

*** - US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede im Greater Baltimore Committee

*** - AT/Opec-Ölmarktbericht

M I T T W O C H, 16. Juli 2025

*** 00:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 2Q

*** 01:45 US/Dallas-Fed-Präsidentin Logan, Rede bei "The View from the Fed event"

*** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 2Q

*** 07:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Trading Update 1Q

*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Juni

10:30 DE/Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR),

Jahresabschluss der Genossenschaftlichen Finanzgruppe

10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

*** 11:00 EU/Handelsbilanz Mai

*** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 2Q

*** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 2Q

*** 13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 2Q (15:30 Analystenkonferenz)

*** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 2Q

*** 14:30 US/Erzeugerpreise Juni

*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juni

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

*** 20:00 US/Fed, Beige Book

22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 2Q

*** - US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede in Carroll

County EDA and Chamber

D O N N E R S T A G, 17. Juli 2025

*** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Ergebnis 1H

*** 07:00 CH/ABB Ltd, Ergebnis 2Q

*** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 2Q

07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 2Q

08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Mai

*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Juli

10:00 DE/Südzucker AG, HV

*** 10:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht,

Halbjahrespressekonferenz

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Juni

*** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 2Q

*** 13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 2Q

*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Juni

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Juni

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Juli

*** 16:00 US/Lagerbestände Mai

*** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 2Q

*** 22:30 AU/BHP Group Ltd, vorläufiges Jahresergebnis

*** 23:15 US/Fed-Gouverneur Waller, Teilnahme an Money Marketeers Dinner

*** - SA/Treffen der G20-Finanzminister und -Notenbankgouverneure (bis 18.7.)

F R E I T A G, 18. Juli 2025

*** 01:30 JP/Verbraucherpreise landesweit Juni

07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 2Q

08:00 GB/Burberry Group plc, Trading Update 1Q

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Juni

08:00 DE/Baugenehmigungen Mai

08:00 DE/Insolvenzen April

*** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 2Q

*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Juni

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Juli

*** - SA/Treffen der G20-Finanzminister und -Notenbankgouverneure (seit 17.7.)

===

