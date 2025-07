WOCHENVORSCHAU/7. bis 13. Juli (28. KW)

===

M O N T A G, 7. Juli 2025

*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Mai

*** 08:00 GB/Shell plc, Trading Update 2Q

*** 10:00 EE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Vorlesung in der Eesti Pank

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Juli

*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Mai

18:00 ES/Repsol SA, Trading Statement 2Q

- BE/Treffen der Eurogruppe

- US/US-Präsident Trump, Treffen mit Israels Premierminister Netanyahu

D I E N S T A G, 8. Juli 2025

*** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia (RBA), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 2Q

*** 08:00 DE/Handelsbilanz Mai

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

*** 15:00 DE/Daimler Truck Holding AG, Kapitalmarkttag

*** 16:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Podiumsdiskussion mit Daiwa-Volkswirt Nakaso

11:30 DE/Auktion neuer Bundesobligationen mit Laufzeit

Oktober 2030 im Volumen von 5 Mrd EUR

*** US/Letzter Tag der Frist für Einigung auf Importzölle

- BE/Treffen des Ecofin

M I T T W O C H, 9. Juli 2025

*** 03:30 CN/Verbraucherpreise Juni

*** 03:30 CN/Erzeugerpreise Juni

*** 04:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Pre close Bekanntmachung 2Q

08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex Juni

10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

*** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen 2Q

11:30 DE/Auktion 2,5-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit

Juli 2044 im Volumen von 1 Mrd EUR

11:30 DE/Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit

Mai 2041 im Volumen von 1,5 Mrd EUR

*** 12:45 BE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote zu geldpolitischer Agenda

*** 14:15 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Target achieved, but challenges still remain

- monetary policy since the 2021 strategy review"

15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 17./18. Juni

*** - DE/Porsche AG, Pre-Close-Call 1H

D O N N E R S T A G, 10. Juli 2025

*** 03:00 KR/Bank of Korea, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 07:00 DE/Gerresheimer AG, Ergebnis 2Q

07:00 DE/Südzucker AG, Ergebnis 1Q

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Juni

*** 09:00 SI/EZB-Direktor Cipollone, Vorlesung zu Digitalem Euro

10:00 DE/Baader Bank AG, HV

10:00 DE/Fielmann Group AG, HV

12:30 US/Fed-San-Francisco-Präsidentin Daly, spricht bei MNI Events zum Thema

"The US Economic Outlook & Challenges for Policymakers"

14:00 DE/Baywa AG, ausführliches Jahresergebnis

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 16:00 US/St. Louis-Fed-Präsident Musalem, Teilnahme an Omfif-Veranstaltung

*** 18:30 DE/Schaeffler AG, Pre-Close-Call 2Q

*** 18:30 US/San-Francisco-Fed-Präsidentin Daly, Rede bei MNI-Veranstaltung

*** - DE/Volkswagen AG (VW), Pre-Close-Call 1H

*** - DE/BMW AG, Pre-Close-Call 1H

F R E I T A G, 11. Juli 2025

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Juni

08:00 DE/Großhandelspreise Juni

08:00 DE/Inlandstourismus Mai

08:00 DE/Insolvenzen April - Schnellindikator Juni

*** 08:00 GB/BIP Monat Mai

*** 08:00 GB/Industrieproduktion Mai

*** 08:00 GB/Handelsbilanz Mai

10:00 DE/Knaus Tabbert Group, HV

10:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, HV

===

