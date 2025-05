Hang Seng-Wert CK Infrastructure-Aktie: Über diese Dividende können sich CK Infrastructure-Aktionäre freuen

CK Infrastructure-Ausschüttung

So viel Dividende trägt CK Infrastructure zum Dividendenportfolio der Aktionäre bei.

Bei der Hauptversammlung von Hang Seng-Titel CK Infrastructure am 21.05.2025 wurde für das Jahr 2024 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 2,58 HKD vereinbart. Die Aktionärsvergütung verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich um 0,781 Prozent. 6,48 Mrd. HKD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Damit wurde die CK Infrastructure-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 1,17 Prozent aufgebessert.

Dividendenrendite im Fokus

Letztlich notierte das CK Infrastructure-Papier am Tag der Hauptversammlung via Frankfurt bei 5,78 EUR. Das CK Infrastructure-Papier wird am heutigen Donnerstag mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem CK Infrastructure-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Die Dividendenausschüttung an die CK Infrastructure-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Die Dividendenrendite für 2024 beträgt 4,47 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr vermindert, damals betrug sie noch 5,93 Prozent.

Gegenüberstellung von CK Infrastructure-Aktienkurs und realer Rendite

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Kurs von CK Infrastructure via Frankfurt um 9,69 Prozent reduziert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 249,53 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von CK Infrastructure

Für das Jahr 2025 erwarten Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 2,61 HKD.

Grunddaten von Dividenden-Aktie CK Infrastructure

Der Börsenwert des Hang Seng-Unternehmens CK Infrastructure steht aktuell bei 131,861 Mrd. HKD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von CK Infrastructure beträgt aktuell 17,93. Im Jahr 2024 belief sich der Umsatz von CK Infrastructure auf 4,993 Mrd.HKD, das EPS machte 3,22 HKD aus.

Redaktion finanzen.net