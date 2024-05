Hang Seng-Wert CK Infrastructure-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet CK Infrastructure Aktionären eine Freude

Dividenden-Beschluss

CK Infrastructure-Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die CK Infrastructure-Dividendenausschüttung aus.

Bei der Hauptversammlung von Hang Seng-Papier CK Infrastructure am 22.05.2024 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2023 in Höhe von 2,56 HKD je Aktie beschlossen. Damit wurde die CK Infrastructure-Dividende im Vorjahresvergleich um 1,19 Prozent erhöht. 6,40 Mrd. HKD werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Damit wurde die CK Infrastructure-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 1,20 Prozent erhöht.

Veränderung der CK Infrastructure-Dividendenrendite

Heute wird das CK Infrastructure-Papier Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem CK Infrastructure-Papier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Aktionäre überwiesen. Das CK Infrastructure-Wertpapier verzeichnet für 2023 eine Dividendenrendite von 5,93 Prozent. Somit fiel die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 6,19 Prozent.

Vergleich von Kursentwicklung und realer Rendite

In einem Zeitraum von 5 Jahren blieb der Aktienkurs von CK Infrastructure im -Handel stabil. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) und der CK Infrastructure-Aktienkurs zeigen sich fast einheitlich.

Dividendenvorhersage von CK Infrastructure

Für 2024 erwarten Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 2,59 HKD. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 5,90 Prozent sinken.

Kerndaten von CK Infrastructure

CK Infrastructure ist ein Hang Seng-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 119,104 Mrd. HKD. CK Infrastructure verfügt über ein KGV von aktuell 13,56. Im Jahr 2023 erzielte CK Infrastructure einen Umsatz von 5,990 Mrd.HKD sowie einen Gewinn je Aktie von 3,19 HKD.

