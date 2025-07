Analystenkommentar

Ein positiver Kommentar der US-Bank JPMorgan zu MTU samt deutlich angehobenem Kursziel hat der Aktie des Triebwerkbauers am Dienstag neue Aufwärtsimpulse verliehen.

Das Papier setzte sich mit plus 3,3 Prozent auf 374,40 Euro an die DAX-Spitze und erholt sich damit weiter vom jüngsten Rückschlag. Den hatte es am Donnerstag gegeben, nachdem die Aktie an jenem Morgen nach dem vorgelegten Quartalsbericht zunächst auf 395,80 Euro und damit ein Rekordhoch geklettert war.

JPMorgan-Analyst David Perry setzte nun sein Kursziel von 375 auf 430 Euro hoch und verwies auf langfristige Kurstreiber für MTU Aero Engines, auch wenn die Zahlen des zweiten Quartals ein paar Wermutstropfen beinhaltet hätten. So könnten kurzfristige Herausforderungen für das Unternehmen die Aktie in den kommenden Monaten belasten, schrieb er, "aber wir empfehlen langfristigen Investoren, jede Kursschwäche als Kaufgelegenheit zu nutzen". Entsprechend bekräftigte er sein Anlageurteil "Overweight".

Basierend auf den neuen mittelfristigen Zielen, die MTU Mitte Juni auf der Pariser Luft- und Raumfahrtmesse bekanntgegeben hatte, erhöhte Perry seine Prognosen für den Gewinn je Aktie bis 2030, und damit auch sein Kursziel um fast 15 Prozent. Mit Blick auf die seines Erachtens drei wichtigsten Treiber für die Aktie nennt er zum einen, dass der Konzern auf eine "mehrjährige Erntephase" zusteuere. Dabei trete zugleich das GTF-Programm in eine deutlich bessere Phase ein, während obendrein das Wachstum im Ersatzteil- und Wartungsgeschäft im gesamten Triebwerksportfolio stark sei.

Zum anderen verweist der JPMorgan-Experte auf den "klaren Fahrplan" des Unternehmens für eine deutliche Verbesserung des freien Barmittelzuflusses. Zudem, das ist sein drittes Argument, werde die Aktie im Vergleich zu Rolls-Royce und SAFRAN mit einem deutlichen Abschlag gehandelt.

Aktuell wird ein weiterer Anstieg der Aktie in Richtung des Rekordhochs allerdings noch von der 21-Tage-Linie als Indikator für den kurzfristigen Trend blockiert, die bei etwas über 376 Euro verläuft. Wird sie überwunden, ist der Weg in Richtung 400 Euro aus technischer Sicht wieder frei.

Dass ein Sprung über diese runde Marke in den kommenden Monaten erfolgen wird, daran glaubt die Mehrzahl der Analysten. So liegen etwa die Kursziele von Bernstein, Baader, Morning Star, Deutscher Bank, DZ Bank, Jefferies oder der LBBW alle über 400 Euro. JPMorgan gehört mit 430 Euro zu jenen mit dem höchsten Kursziel und wird nur übertroffen von der LBBW mit 440 Euro Kursziel und Vertical Research mit 441 Euro./ck/ajx/jha/

