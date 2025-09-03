MTU Aero Engines Aktie
Marktkap. 20,15 Mrd. EURKGV 27,36 Div. Rendite 0,68%
WKN A0D9PT
ISIN DE000A0D9PT0
Symbol MTUAF
MTU Aero Engines Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Aktien von MTU von 485 auf 400 Euro gesenkt und die Papiere von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Chancen und Risiken seien inzwischen recht ausgeglichen für die Aktien des Triebwerksbauers, schrieb Ian Douglas-Pennant am Mittwochabend. Eine Reihe niedrigschwelliger Bedenken habe seine Überzeugung in die Anlagestory etwas gedämpft. Hauptsorge sei, dass die Zeit übertroffener Erwartungen und dann höher gesteckter Ziele im Servicebereich zu Ende gehe./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 21:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
400,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
377,90 €
|Abst. Kursziel*:
5,85%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
371,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,61%
|
Analyst Name:
Ian Douglas-Pennant
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
417,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|08:01
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|01.09.25
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|MTU Aero Engines Buy
|UBS AG
|14.08.25
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|01.09.25
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|MTU Aero Engines Buy
|UBS AG
|14.08.25
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.09.25
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|MTU Aero Engines Buy
|UBS AG
|14.08.25
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.25
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.02.23
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|19.01.22
|MTU Aero Engines Underweight
|Morgan Stanley
|08:01
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|28.07.25
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|25.06.25
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|18.06.25
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|07.05.25
|MTU Aero Engines Hold
|Deutsche Bank AG