MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verzeichnet am Freitagmittag Verluste

Blick auf MTU Aero Engines-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 382,30 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 382,30 EUR. Das bisherige Tagestief markierte MTU Aero Engines-Aktie bei 379,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 393,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 32.186 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 09.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 399,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MTU Aero Engines-Aktie somit 4,31 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 249,60 EUR. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 53,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem MTU Aero Engines seine Aktionäre 2024 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,10 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MTU Aero Engines-Aktie bei 404,60 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,29 EUR, nach 1,29 EUR im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 1,18 Mrd. EUR, gegenüber 1,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q4 2025 wird am 25.02.2026 erwartet.

Experten taxieren den MTU Aero Engines-Gewinn für das Jahr 2025 auf 17,33 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

