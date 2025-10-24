DAX24.180 -0,1%Est505.665 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,17 -0,2%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.597 +0,9%Euro1,1612 -0,1%Öl66,16 +0,3%Gold4.065 -1,5%
So entwickelt sich MTU Aero Engines

MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Vormittag südwärts

24.10.25 09:22 Uhr
MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Vormittag südwärts

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von MTU Aero Engines gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 385,00 EUR abwärts.

Das Papier von MTU Aero Engines befand sich um 09:05 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 385,00 EUR ab. Das Tagestief markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 383,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 393,00 EUR. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.139 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 399,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2025). Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 3,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 249,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie 35,17 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,10 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete MTU Aero Engines 2,20 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MTU Aero Engines-Aktie bei 402,80 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Das EPS lag bei 1,29 EUR. Im letzten Jahr hatte MTU Aero Engines einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1,18 Mrd. EUR gegenüber 1,18 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q4 2025 wird am 25.02.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 17,33 EUR je MTU Aero Engines-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

MTU-Aktie legt zu: Jahresziele angehoben

DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: MTU Aero Engines-Aktie mit Kaufen

Neutral von UBS AG für MTU Aero Engines-Aktie

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

Analysen zu MTU Aero Engines AG

DatumRatingAnalyst
09:41MTU Aero Engines OutperformBernstein Research
08:01MTU Aero Engines BuyJefferies & Company Inc.
23.10.2025MTU Aero Engines KaufenDZ BANK
23.10.2025MTU Aero Engines NeutralUBS AG
23.10.2025MTU Aero Engines OutperformBernstein Research
