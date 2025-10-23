MTU Aero Engines Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für MTU von 470 auf 500 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz eines hervorragenden dritten Quartals des Triebwerkbauers habe Anlegerskepsis hinsichtlich der Nachhaltigkeit der Konzernentwicklung zu einer schwachen Kursreaktion geführt, schrieb Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie erhöhte ihre Ergebnisprognosen für 2025 und 2026./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 16:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 16:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: MTU Aero Engines Buy
|Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
500,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
385,20 €
|Abst. Kursziel*:
29,80%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
383,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,55%
|
Analyst Name:
Chloe Lemarie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
418,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
