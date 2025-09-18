MTU Aero Engines Aktie
Marktkap. 19,13 Mrd. EURKGV 27,36 Div. Rendite 0,68%
WKN A0D9PT
ISIN DE000A0D9PT0
Symbol MTUAF
MTU Aero Engines Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat MTU mit "Neutral" und einem Kursziel von 350 Euro wieder in die Bewertung wieder aufgenommen. Die Fluggesellschaften stockten im Zuge der gestiegenen Reisenachfrage nach der Corona-Pandemie ihre Flotten wieder auf, und der Nachrüst- und Ersatzteilemarkt zeige eine außerordentlich gute Profitabilität, schrieb Sam Burgess in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung der europäischen Luftfahrtbranche. Melrose sei der günstigste Wert, und bei Safran unterschätze der Markt das Umsatzpotenzial im Verkehrsflugzeuge-Geschäft. Die stark gestiegene Aktie von Rolls-Royce spiegele dieses zwar schon wider, habe aber noch Luft nach oben. Dagegen erscheine die Bewertung bei MTU ungeachtet der hohen Unternehmenssqualität und -margen zu hoch./gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 02:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: MTU Aero Engines Neutral
|Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
350,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
359,20 €
|Abst. Kursziel*:
-2,56%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
358,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,40%
|
Analyst Name:
Sam Burgess
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
408,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|11:41
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.25
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|01.09.25
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:41
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.25
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|01.09.25
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.25
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.25
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|MTU Aero Engines Buy
|UBS AG
|14.08.25
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|05.12.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.02.23
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|19.01.22
|MTU Aero Engines Underweight
|Morgan Stanley
|11:41
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.25
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|28.07.25
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|25.06.25
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|18.06.25
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research