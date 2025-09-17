Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag gefragt

So bewegt sich Hannover Rück

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 245,00 EUR nach oben.

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:48 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 245,00 EUR. Die Hannover Rück-Aktie zog in der Spitze bis auf 246,00 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 243,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 32.780 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (292,60 EUR) erklomm das Papier am 06.05.2025. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 16,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 235,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.11.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hannover Rück-Aktie 3,71 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 9,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 12,17 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 295,25 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hannover Rück am 12.08.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,91 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Hannover Rück hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,92 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 10.11.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 09.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,20 EUR je Hannover Rück-Aktie belaufen.

