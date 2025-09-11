DAX 23.704 +0,3%ESt50 5.387 +0,5%Top 10 Crypto 16,10 +0,0%Dow 46.108 +1,4%Nas 22.043 +0,7%Bitcoin 98.254 -0,2%Euro 1,1733 +0,0%Öl 65,79 -0,8%Gold 3.650 +0,4%
Marktkap. 29,3 Mrd. EUR

KGV 12,50 Div. Rendite 3,73%
WKN 840221

ISIN DE0008402215

Symbol HVRRF

UBS AG

Hannover Rück Buy

08:01 Uhr
Hannover Rück Buy
Hannover Rück
245,80 EUR 4,40 EUR 1,82%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktien der Hannover Rück angesichts der seit längerem unterdurchschnittlichen Kursentwicklung bei unverändertem Kursziel von 280 Euro nun von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Die Aktie des Rückversicherers, der zunehmend an seiner Ergebnisresilienz gemessen werden dürfte, sei sowohl 2024 als auch seit Anfang 2025 anderen Branchentiteln hinterhergehinkt und nun entsprechend günstig zu haben, schrieb Will Hardcastle in seiner am Freitag vorliegenden Kaufempfehlung./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 17:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hannover Rück Buy

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
280,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
241,40 €		 Abst. Kursziel*:
15,99%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
245,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,91%
Analyst Name:
Will Hardcastle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
295,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hannover Rück

08:01 Hannover Rück Buy UBS AG
10.09.25 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.25 Hannover Rück Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.25 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
22.08.25 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
