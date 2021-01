Schenkungssteuer: So sparen Sie bares Geld

Auch bei einer Erbschaft oder Schenkung hat das Finanzamt seine Finger mit im Spiel. Doch wie so oft, gibt es auch bei einer Schenkung Möglichkeiten Steuern - und somit bares Geld - zu sparen. Denn neben der Nutzung des Freibetrags, der jedem Beschenkten zusteht, gibt es noch andere Möglichkeiten, die entstehenden Kosten so gering wie möglich zu halten.

Das sollten Sie beachten

Bei einer Schenkung kommt es vor allem auf das Verhältnis von Schenker und Beschenktem an. Enge Verwandte wie Ehegatten, Kinder und Enkelkinder sind dabei grundsätzlich am besten gestellt, sie werden in die erste von insgesamt drei Steuerklassen eingeteilt. In die zweite Steuerklasse fallen Eltern, Stiefeltern und Geschwister, wohingegen alle übrigen Personen, die nicht in einem Verwandtschaftsverhältnis mit dem Schenker stehen in die dritte und somit letzte Steuerklasse fallen.

Auf Grundlage dieser Steuerklassen steht jedem Beschenkten dann ein festgeschriebener Freibetrag zu. Dieser staffelt sich von 500.000 Euro in der ersten Steuerklasse, bis zu 20.000 Euro in der letzten Steuerklasse. Bei diesen Beträgen fallen im Allgemeinen keine Steuern an.

Steuern sparen durch Corona-Krise

Seit Monaten ist die Corona-Krise in aller Munde - meist im negativen Sinne. Doch vor allem in Bezug auf Steuern hat die Corona-Krise auch Vorteil, denn durch sie sinken die Vermögenswerte der Unternehmen und Aktienkurse. Erst vor wenigen Wochen wurden die weltweiten Börsenindizes von einem beispiellosen Kurssturz gebeutelt.

Steuerlich kommt hier das Stichtagsprinzip zum Tragen. Hier berücksichtigt das Finanzamt lediglich den Wert des Aktiendepots zum Zeitpunkt der Schenkung, spätere Kurserholungen werden dabei nicht mehr berücksichtigt.

Steuern sparen mit Kettenschenkung

Bei einer Kettenschenkung werden Vermögensgegenstände zunächst an Ehegatten oder enge Verwandte übertragen. Diese fungieren dann als eine Art Mittelsperson, denn erst dann werden wird die Erbschaft an die eigentliche Zielperson übertragen. Ehegatten dürfen sich innerhalb von zehn Jahren beispielsweise bis zu 500.000 Euro steuerfrei schenken, bei Enkeln oder Urenkeln liegt dieser Wert bei 200.000 Euro.

Interessant sind Kettenschenkungen, beispielsweise bei Schenkungen von Großeltern an ihre Enkel. Bei einer direkten Übertragung auf die Enkel beträgt der Freibetrag nur 200.000 Euro. Aus diesem Grund werden die Zuwendungen erst auf das eigene Kind übertragen. Anschließend schenkt das Kind den Vermögensgegenstand an das Enkelkind weiter.

Allerdings gibt es bei einer Kettenschenkung strenge Bedingungen zu erfüllen. Denn diese ist nur dann rechtmäßig, wenn das Finanzamt keine unmittelbare Zuwendung vom ersten Schenker an den letzten Beschenkten annimmt. Wenn möglich sollte zwischen den beiden Schenkungen eine angemessene Zeitspanne liegen. Diese Schamfristen sind nicht genau definiert und immer vom Einzelfall abhängig. Für gewöhnlich werden Zeiträume von einem bis zu zwei Jahren angegeben.

Da nach dem Tod bei der Vermögensübertragung schnell eine hohe Erbschaftssteuer aufkommen kann, lohnt es sich besonders für Personen mit hohen Vermögenswerten, sich zu Lebzeiten Gedanken über eine Schenkung zu machen.

Redaktion finanzen.net

