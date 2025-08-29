DAX23.501 -2,2%ESt505.292 -1,4%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow45.013 -1,2%Nas21.076 -1,8%Bitcoin95.289 +2,3%Euro1,1654 -0,5%Öl68,81 +1,0%Gold3.514 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y DEUTZ 630500 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Wall Street tiefer -- NIO macht weniger Verlust -- Deutz, BYD, SMA Solar, Lucid, DroneShield, Siemens Energy, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Commerzbank, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co. Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Kraft Heinz-Aktie fällt: Unternehmensaufspaltung geplant Kraft Heinz-Aktie fällt: Unternehmensaufspaltung geplant
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Geringere Renditen?

Standard & Poor's erwartet fallende Preise für Rückversicherer - Munich Re-Aktie & Co. im Minus

02.09.25 16:00 Uhr
Standard & Poor's: Preise in der Rückversicherung werden weiter fallen - Munich Re-Aktie & Co. im Minus | finanzen.net

Die Preise für Rückversicherungsschutz werden nach Einschätzung der Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) im kommenden Jahr weiter sinken.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Berkshire Hathaway Inc. B
429,00 EUR -5,65 EUR -1,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hannover Rück
245,20 EUR -2,00 EUR -0,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
532,00 EUR -9,20 EUR -1,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SCOR SE Prov. Regpt.
27,24 EUR -0,76 EUR -2,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
141,65 CHF -0,75 CHF -0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Entsprechend dürften Unternehmen wie Munich Re, Swiss Re und Hannover Rück auch geringere Renditen einfahren, sagten die Experten um S&P-Analyst Johannes Bender am Dienstag kurz vor dem jährlichen Branchentreffen in Monte Carlo voraus.

Wer­bung

Angesichts der Preisanstiege aus den vergangenen Jahren sieht Bender die Branche dank eines vorteilhaften Umfelds jedoch weiterhin "in der Spur". Daran änderten auch die immensen Schäden durch die Waldbrände in Kalifornien zu Anfang des Jahres nichts.

Ab dem kommenden Samstag (6. September) treffen sich Rückversicherer, Erstversicherer und Makler wie jedes Jahr üblich im Fürstentum Monaco, um die Konditionen für die große Vertragserneuerung im Schaden- und Unfallgeschäft zum 1. Januar 2026 auszuloten.

Dass die Rückversicherer nach den Spitzenpreisen der vergangenen Jahre wieder Abschläge hinnehmen müssen, hatte sich schon abgezeichnet. So meldeten Munich Re und Hannover Rück bei den Vertragserneuerungen im bisherigen Jahresverlauf im Schnitt Preisrückgänge von gut 1 bis gut 2 Prozent, wenn man die Inflation und veränderte Risiken herausrechnet.

Wer­bung

S&P-Experte Bender erwartet, dass die Prämien von Verträgen mit kurzer Laufzeit wie der Feuerversicherung zum kommenden Jahreswechsel im Schnitt um rund fünf Prozent sinken. Bei längerfristigen Verträgen blieben die Anbieter jedoch diszipliniert. So erwartet Bender, dass die Branche auch im kommenden Jahr ihre Kapitalkosten verdient.

So dürfte der Preisrückgang dazu führen, dass die Rückversicherer einen größeren Anteil ihres Umsatzes für Schäden, Verwaltung und Vertrieb ausgeben müssen. Rechnet man Naturkatastrophen, Anpassungen der Schadenreserven und Pandemieschäden heraus, dürfte sich die kombinierte Schaden-Kosten-Quote von 86,5 Prozent im Jahr 2024 auf 88 Prozent im laufenden Jahr verschlechtern - und 2026 dann auf 90 Prozent.

In der Folge werde die Rendite auf das Eigenkapital der Rückversicherer sinken, sagt S&P voraus. Hatte sie im Spitzenjahr 2023 noch mehr als 21 Prozent betragen und 2024 fast 17 Prozent, rechnet die Ratingagentur für 2025 mit 12 bis 14 Prozent und 2026 nur noch mit 11 bis 13 Prozent.

Wer­bung

Unterdessen haben vor allem Großanleger weiter Interesse an Katastrophenanleihen, mit deren Hilfe Erst- und Rückversicherer Naturkatastrophenrisiken an die Kapitalmärkte weiterreichen. Vom gesamten weltweiten Rückversicherungskapital von 720 Milliarden Dollar Ende Juni entfielen 605 Milliarden auf klassische Rückversicherer und 115 Milliarden auf solches alternatives Rückversicherungskapital.

"Naturkatastrophenanleihen erfreuen sich hoher Beliebtheit", sagte Bender. "Die Ausfallraten sind relativ gering, die Renditen sind auch attraktiv." Der Vorteil dieser Anleihen sei, dass ihre Risiken nicht mit dem Kapitalmarkt korrelieren. "Das ist ein schlagendes Argument für Investoren."

Bei Katastrophenanleihen stellen Anleger ihr Geld für die Deckung von Risiken aus Naturkatastrophen bereit. In der Regel bekommen sie dafür einen Basiszins und zudem eine Risikoprämie. Nur wenn sich eine Naturkatastrophe der vorher festgelegten Art ereignet und vorab definierte Schadenhöhen überschritten werden, wird das angelegte Geld zur Deckung der Schäden verwendet - und die Anleger verlieren ihren Einsatz. Wärhend es für die Aktien von Munich Re im XETRA-Handel zeitweise um 1,29 Prozent abwärts geht auf 535,20 Euro, geht es für die Papiere von Hannover Rück um 1,29 Prozent runter auf 244,20 Euro. Die Swiss Re-Aktie sinkt im SIX-Handel derweil um 0,67 Prozent auf 141,45 Franken.

/stw/tav/nas

FRANKFURT/MONTE CARLO (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Berkshire Hathaway und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Berkshire Hathaway

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Berkshire Hathaway

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com, Swiss Re

Nachrichten zu Berkshire Hathaway Inc. B

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. B

DatumRatingAnalyst
15.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
05.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
17.05.2012Berkshire Hathawa b kaufenDer Aktionär
08.05.2012Berkshire Hathawa b overweightBarclays Capital
04.10.2011Berkshire Hathawa b overweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
15.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
05.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
17.05.2012Berkshire Hathawa b kaufenDer Aktionär
08.05.2012Berkshire Hathawa b overweightBarclays Capital
04.10.2011Berkshire Hathawa b overweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
11.05.2010Berkshire Hathaway "equal-weight"Barclays Capital
14.04.2010Berkshire Hathaway "equal-weight"Barclays Capital
23.08.2007Berkshire Hathaway haltenWertpapier
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Berkshire Hathaway Inc. B nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen