Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

531,00 EUR -17,20 EUR -3,14 %
STU
Marktkap. 70,04 Mrd. EUR

KGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
WKN 843002

ISIN DE0008430026

Symbol MURGF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

14:26 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
Aktie in diesem Artikel
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
531,00 EUR -17,20 EUR -3,14%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Munich Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 629 Euro belassen. Nach der außergewöhnlich profitablen Periode zwischen 2023 und 2025 beschrieben die großen Rückversicherungsmakler die Vertragserneuerungen zum 1. Januar 2026 nun als "eine Phase der Abschwächung des harten Marktes", schrieben die Analysten Michael Christodoulou und Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Studie zu europäischen Rückversicherern. Kapital sei reichlich vorhanden, der Wettbewerb habe sich zugleich verschärft und die nun an die Risiken angepassten Preise in den Sach- und Spezialversicherungssparten sänken./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 17:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
629,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
533,20 €		 Abst. Kursziel*:
17,97%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
531,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,46%
Analyst Name:
Michael Christodoulou 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
611,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

